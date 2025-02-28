Kerkük'te Ramazan Başladı

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Irak'ın Kerkük kentindeki cami ve mescitlerde ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.

Kentte kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk her yaştan Müslümanlar teravih namazı için başta "Büyük Nur", "Tahsin Sorani", "Hacı Sabriye" ve "Avcı" olmak üzere camileri doldurdu.

Ramazanın ilk teravih namazı için Kerküklülerin ilk tercihi Büyük Nur Camisi oldu.

Yatsı ezanı ile birlikte camiye gelmeye başlayan Kerküklüler, yatsı namazı ve ilk teravih için saf tuttu.

Büyük Nur Camisi İmam ve Hatibi Ahmet Hurşit, verdiği vaazda ramazan ayının rahmet, merhamet, ibadet ve paylaşım ayı olduğunu vurguladı.

Günahlardan arınma ve tövbe için ramazanın fırsat olduğunu dile getiren Hurşit, dünyada, bölgede ve Irak'ta barış için dua etti.