Keşan'da Doğal Yaşam Alanı

Keşan ilçesinde sahipsiz hayvanlar için yapılacak doğal yaşam alanında çalışmalar başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Valiliğinin destekleriyle oluşturulacak 50 bin metrekarelik doğal yaşam alanı için yüklenici firma ile 11 milyon 226 bin 487 liralık sözleşme imzalandı.

Belediye Başkanı Mehmet Özcan, doğal yaşam alanının kol duvarları, padokları ve can dostlarına kulübeler yapılacağını belirtti.

Keşan, İpsala ve Enez ilçe merkezleri ve bağlı toplam 82 köyde bulunan sahipsiz hayvanların bölgelerinde tehlike oluşturmadan alınarak rehabilite edileceğini aktaran Özcan, "Keşan Belediyesi olarak sahipsiz hayvanlarımızı bakımevinde sahiplendirilip sıcak bir yuvaya kavuşuncaya kadar can dostlarımıza gözümüz gibi bakmayı sürdürüyor ve çalışmalarımızı büyütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Keşan'da metruk binalar yıkılıyor

Keşan ilçesinde metruk binaların yıkımı için çalışma başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, güvenli ve modern bir ilçe için metruk binaların yıkımına başlandığı belirtildi.

İlçenin güvenliği ve huzuru için atılan adımlar çerçevesinde metruk binaların yıkımına kararlılıkla devam edildiği aktarılan açıklamada, "Yapı ve kullanım amaçları açısından tehlike oluşturan ve zamanla suça zemin hazırlayan yerler haline dönüşen metruk evler tespit ederek, titizlikle yürütülen çalışmalar ile yıkıyoruz." ifadeleri kullanıldı.