Keşan\'da Sağanak Yağış Sonucu Kazalar Meydana Geldi

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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sağanak etkili olurken, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalar meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Keşan ilçesinde sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü ilçede akşam saatlerinde yağmur başladı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altları ile pasaj girişlerine sığındı. Yağış, kazaları da beraberinde getirdi. Yukarı Zaferiye Mahallesi Yaprak Sokak'ta seyreden A.P. (30) yönetimindeki 22 ACN 774 plakalı motosiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, devrildi. Motosikletten düşen sürücü A.P., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü A.P., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yağış nedeniyle maddi hasarlı kazalarda meydana geldi.