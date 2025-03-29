Keşan Kent Müzesi Bayramda Açık

Keşan Kent Müzesi Ramazan Bayramı'nda da misafirlerini ağırlayacak.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, müzenin ramazanda olduğu gibi bayramda da ziyaretçilerini ağırlamaya devam edeceği belirtildi.

Müzenin bayram boyunca 08.30-22.00 saatleri arasında hizmet vereceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ramazan ayı boyunca bu saatlerde açık olan Keşan Kent Müzesi özellikle şehir dışından bayram ziyareti için Keşan'a gelecek olan misafirlere de hizmet verecek.

Bayram süresince açık olacak müze tarih ve kültür meraklılarına unutulmaz bir ziyaret deneyimi sunacak. Keşan Kent Müzesi, ziyaretçilerine bölgenin tarihini ve kültürünü daha yakından tanıma fırsatı verirken, bayram süresince de hem Keşanlıların hem de dışarıdan gelenlerin ilgisini çekmeye devam edecek."

TÜ'de bayramlaşma töreni

Trakya Üniversitesinde bayramlaşma töreni gerçekleşti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, bayramlarda merhamet ve sevginin en üst düzeye çıktığını söyledi.

Bu bayramda da insanların yakınlarına olan sevgisini daha fazla dile getirmesi gerektiğini ifade eden Hatipler, üniversite personelinin bayramını kutladı.

Törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan, Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ, akademik ve idari personel katıldı.