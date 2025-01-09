Keskin, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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Keskin, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, 'Yılın Kareleri' oylamasında seçim yaptı.

09.01.2025 10:46
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İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Keskin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın çektiği "Kutlamalar" başlıklı fotoya oy veren Keskin, "61 yıllık Baas rejiminin ardından, bu fotoğrafta Suriye halkının bütün renklerinin yer aldığı bir görsel var. Birlikte yaşamı gösteren bu fotoğrafı tercih ettim." dedi.

Hüseyin Keskin, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde, Şebnem Coşkun'un 4. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi kapsamında çektiği fotoğrafı seçerek, "Türkiye Cumhuriyeti devletimizin yurt içinde de yurt dışında da yaptığı bu başarılar bizleri gururlandırıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın öncülüğünde, okyanusta çalışma yapan bilim adamlarımızı gösteren bir tablo olduğu için gururlandığımız bir görsel aslında." ifadelerini kullandı.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Her yer Filistin" fotoğrafını seçen Keskin, "308 sivil toplum kuruluşunun organize ettiği, geçen yıl Galata Köprüsü'nden dünyaya haykırdığımız yerden tekrar, yeni yılın ilk saatlerinde tüm dünyaya mazlumların, Filistinlilerin, Gazzelilerin yanında olduğumuzu haykırdığımız için bu fotoğrafı tercih ettim." diye konuştu.

"Günlük Hayat" kategorisinde de Elif Öztürk'ün çektiği "100 yıl sonra" fotoğrafına oy veren Keskin, " Ramazan Bayramı'nda dünyanın göz bebeği olan İstanbul'a gelen turistleri ve Süleymaniye Cami'ni gösteren bir görsel. Bu görselde hem kültür hem turizm var. Bu yüzden İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak bu fotoğrafı seçtim." değerlendirmesini yaptı.

Keskin, "Spor" dalında ise Samir Jordamovic'in Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nde çektiği "Gece atlayışı" fotoğrafı için oy kullanarak, "Gönül coğrafyamızın en önemli görsellerinden bir tanesi Mostar Köprüsü. Bu köprüyü biz çok seviyoruz. Atalarımızın Balkanlarda yaptığı çok kıymetli bir eser." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Keskin, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika

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