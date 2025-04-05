Ketenlik Deresi'nde Çevre Kirliliği Alarmı - Son Dakika
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Ketenlik Deresi'nde Çevre Kirliliği Alarmı

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Balıkesir'in Manyas ilçesinde Ketenlik Deresi kimyasal ve hayvansal atıklarla kirleniyor. Mahalle sakinleri, kirliliğin önlenmesi ve derenin korunması için yetkililerden acil önlem talep ediyor.

05.04.2025 14:06  Güncelleme: 14:14
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Ketenlik Deresi alarm veriyor... Çevre kirliliği giderek artıyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Manyas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nden geçen Ketenlik Deresi'ne kimyasal ve hayvansal atıkların bırakıldığı iddiaları, çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Karesi ilçesinde bazı ahırların temizlenmesinin ardından kimyasal ve kirli atıklar Ketenlik Deresi'ne boşaltılıyor. Yüksek rakımlı alanlarda bulunan su kaynakları ve yağmur sularıyla birleşerek Mürvetler Deresi üzerinden Manyas Gölü'ne dökülen Ketenlik Deresi'nin yoğun kirlilik altında olduğu bildirildi.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mehmet Özbek, kirlilik nedeniyle hayvanların bile sudan içemediğini belirterek, "Derede yaşanan kirliliği ilgili makamlara dilekçe ile bildirdik. Ketenlik Deresi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından mesire alanı olarak düzenlenecekti, bunun bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz." dedi.

Mahalle sakinlerinden Salim Ülkü de derenin yıllardır kirletildiğini vurgulayarak, "Hayatımız bu alanlarda geçti, dolayısıyla 8-10 yıldır deremizde bir kirlilik yaşanıyor. Bu derelerin döküldüğü yer Manyas Gölü, buradan on binlerce insan yaşıyor. Lütfen bu derenin kirletilmesine izin vermeyelim." ifadelerini kullandı.

Bölge halkı, yetkililerden kalıcı önlem alınmasını ve mesire alanı olarak planlanan derenin korunmasını istiyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ketenlik Deresi'nde Çevre Kirliliği Alarmı - Son Dakika

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