İstanbul'da dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Fuat Ceylan (76) memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı.
Naaşı Giresun'a getirilen Ceylan için Hacı Hiktat Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Ceylan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ve vatandaşlar katıldı.
Ceylan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Keşap ilçesindeki aile kabristanlığına defnedildi.
Son Dakika › Güncel › Kıbrıs Gazisi Fuat Ceylan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?