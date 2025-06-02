Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Hüseyin Ak'ın cenazesi, toprağa verildi.
Ak için ilçeye bağlı Şadıllı köyünde tören düzenlendi.
Törene, Ak'ın ailesi ve yakınları ile Kaymakam Bekir Abacı ve 2. Kolordu komutanı Rasim Yaldız ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Ak'ın cenazesi kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Son Dakika › Güncel › Kıbrıs Gazisi Hüseyin Ak Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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