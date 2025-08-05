Kıbrıs'ta İki Devletli Çözüm Vurgusu - Son Dakika
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Kıbrıs'ta İki Devletli Çözüm Vurgusu

Kıbrıs\'ta İki Devletli Çözüm Vurgusu
05.08.2025 17:19
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta çözüm için iki devletli modelde ısrarcı olduklarını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugüne kadar yürütülen müzakerelerde iki toplumlu federasyon konusunda bir çözüm bulunamadığını, Rum tarafının da çözümden yana niyet göstermediğini belirterek, "Kıbrıs'ta iki devletli çözüm konusunda ısrarcıyız." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, görev süresi 9 Ağustos'ta sona erecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart'ı veda ziyareti dolayısıyla kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, Tatar ile Stewart yaklaşık bir saat görüştü.

Tatar, kabulden sonra yaptığı açıklamada, Colin Stewart'a her zaman açık ve net duruş sergilediğini belirterek, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Stewart'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) basınına verdiği beyanatların kendilerini üzdüğünü vurgulayan Tatar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz bu dönemde iki tarafın işbirliğine çok önem verdik. Ben onu, 'iki devletin iş birliği' olarak değerlendiriyorum. Hem Cenevre hem de New York görüşmelerinde yaptığımız işbirliğinin neden olduğunu anlattım. Biz buradayız ve iki taraf arasındaki sınır kapılarını görüşüyoruz. Biz buradayız, kültürel mirası ve mezarlıkları görüşüyoruz. Biz buradayız, çevre ve iklim değişikliği konularını görüşüyoruz. Gençlerin pozisyonu, mayınların temizlenmesi konularını görüşüyoruz. Sonuç olarak iki devletin işbirliğine ve iki taraf arasındaki münasebetin devam etmesi için büyük gayret sarf ediyoruz. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart da bu konularda her iki tarafa da destek oldu."

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açıklamasında BM Güvenlik Konseyinin Kıbrıs'ta "iki bölgeli, iki toplumlu" federasyon yönündeki eğilimine de değinerek, bugüne kadar yürütülen müzakerelerde iki toplumlu federasyon konusunda bir çözüm bulunamadığını, Rum tarafının da çözümden yana niyet göstermediğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kıbrıs'ta iki devletli çözüm konusunda ısrarcıyız. KKTC olarak her türlü varlığımız ile egemen bir devletiz. BM Güvenlik Konseyinde Kıbrıs ile ilgili alınan kararın zamanı geçmiş ve hükmünü yitirmiştir. Derenin altından çok sular aktı, çok şey değişti. Bölge değişti, statü değişti, Doğu Akdeniz değişti ve Türkiye bambaşka bir noktaya geldi."

Stewart, Ada'ya veda ediyor

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, GKRY lideri Nikos Hristodulidis'ten sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yaptığı veda ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

2021 yılında başladığı görevi 9 Ağustos'ta son bulacak Stewart, "Kıbrıslı liderler arasında en uzun süredir görüştüğüm ve geldiğimden beri iktidarda olan kişi Sayın Ersin Tatar'dır. Sanırım yıllar boyunca çok iyi görüşmeler yaptık ve bunun için kendisine teşekkür ettim." dedi.

Stewart, Tatar'ın görüşmelerde hep yapıcı yaklaşımlarda bulunduğunun altını çizerek, "(Ersin Tatar'ın) Kıbrıslı Türkleri derinden önemseyen ve onların çıkarlarını gözeten biri olduğunu biliyorum ve bu uğurda her zaman yapıcı olmaya çalıştı." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kıbrıs'ta İki Devletli Çözüm Vurgusu - Son Dakika

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