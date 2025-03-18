Kıbrıs'ta Olumlu Gelişmeler

(ANKARA) - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Cenevre'deki Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantının ardından, "2017'den bu yana ilk kez olumlu gelişmelerin yaşandığı bir yörüngedeyiz. Birlemiş Milletler (BM) çerçevesi ve Avrupa müktesebatı, ilke ve değerleri doğrultusunda Kıbrıs'ı yeniden birleştirmeye yönelik çabalara bağlılığımızı sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.

Letimbiotis, İsviçre'nin Cenevre kentinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğindeki Kıbrıs konulu genişletilmiş formattaki gayriresmi toplantıya ilişkin açıklama yaptı. Letimbiots, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Genişletilmiş toplantının genel oturumu tamamlandı. 2017'den bu yana ilk kez olumlu gelişmelerin yaşandığı bir yörüngedeyiz. BM çerçevesi ve Avrupa müktesebatı, ilke ve değerleri doğrultusunda Kıbrıs'ı yeniden birleştirmeye yönelik çabalara bağlılığımızı sürdürüyoruz."