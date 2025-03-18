Kıbrıs'ta Yeni İlerleme Sinyalleri

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Guterres, Cenevre'deki Kıbrıs toplantısının ardından tarafların güven artırıcı önlemler üzerinde anlaştığını duyurdu.

18.03.2025 20:52
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(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kendisinin ev sahipliği yaptığı Cenevre'deki Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantının ardından, "Sayın Tatar ve Sayın Christodoulides güven tesis etmek amacıyla, dört geçiş noktasının açılması, mayınların temizlenmesi, gençlik konusunda teknik bir komitenin oluşturulması, maden alanlarına etkileri de dahil olmak üzere çevre ve iklim değişikliği konusunda girişimler, ara bölgede güneş enerjisi ve mezarlıkların restorasyonu girişimleri üzerinde mutabık kaldı" açıklamasını yaptı.

BM Genel Sekreteri Guterres'in ev sahipliğindeki Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantı İsviçre'nin Cenevre kentinde yapıldı. Toplantıya BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile Birleşik Krallık Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty heyetleriyle birlikte katıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Guterres,  görevinin başından veri Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin güvenliği ve refahı konusunda kararlılık gösterdiğini belirterek, "Bugün de ileriye dönük bir yol bulmak için bir başka girişimde bulunduk. Bu görüşmeler yapıcı bir atmosferde gerçekleştirilmiş olup her iki taraf da ilerleme kaydedilmesi ve diyaloğun sürdürülmesi yönünde açık bir kararlılık sergilemiştir" ifadelerini kullandı. Guterres devamında şunları kaydetti:

"Sayın Tatar ve Sayın Christodoulides güven tesis etmek amacıyla, dört geçiş noktasının açılması, mayınların temizlenmesi, gençlik konusunda teknik bir komitenin oluşturulması, maden alanlarına etkileri de dahil olmak üzere çevre ve iklim değişikliği konusunda girişimler, ara bölgede güneş enerjisi ve mezarlıkların restorasyonu girişimleri üzerinde mutabık kaldı. Bir sonraki toplantının temmuz ayı sonunda bu formatta yapılması konusunda mutabık kaldık ve takip eden adımları hazırlamak üzere bir şahsi temsilci atayacağım."

"Yeni bir atmosfer"

Guterres, bir gazetecinin iki tarafın Kıbrıs sorunun çözümüne ilişkin görüşmeler yapmak üzere ilerleme kaydedebileceğine ilişkin sorusu üzerine, "Crans- Montana'dan önce bile, bugüne kadar hiçbir konuda gerçek bir ilerleme kaydedilmediğini belirtmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün ise anlamlı bir ilerleme kaydedildi. Güven arttırıcı önlemler ya da güven inşa etmeye yönelik girişimler ile beraber çok yakında bir sonraki toplantının yapılması kararı ve bir şahsi temsilci atanmasının herkes tarafından kabul edilmesi son derece önemli. Bu yeni bir atmosfer" ifadelerini kullandı.

Şahsi Temsilci Maria Angela Holguin Cuellar'ın devam mı edeceği yoksa yeni bir atama mı yapacağı sorulan Guterres, "Yeni bir şahsi temsilci atayacağım. Henüz belli değil. Toplantı öncesi bir temsilci atayıp atayamayacağımı bile bilmiyordum" yanıtını verdi.

"Filistin halkı için dayanılmaz düzeyde acıların yaşandığı bir duruma tanıklık ediyoruz"

Guterres, Gazze ile ilgili soru üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ne yazık ki, yüzlerce insanın ölümüne neden olan hava saldırılarıyla birlikte Filistin halkı için dayanılmaz düzeyde acıların yaşandığı bir duruma tanıklık ediyoruz. İnsani yardım hala engelleniyor. BM'nin rolünün tarafları ikna etmek için her şeyi yapmak ve uluslararası toplumun üç temel husus için baskı yapmasını sağlamak olduğuna inanıyorum: Birincisi, ateşkese tam olarak uyulması. İkincisi, insani yardımın Gazze'ye engelsiz bir şekilde ulaşabilmesi. Üçüncüsü ise rehinelerin koşulsuz olarak serbest bırakılması. Biz bu hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

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