"Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anıyor" programının ikinci bölümü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) resmi kanalı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda (BRT) yayınlandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, BRT'de, Kıbrıs Türkünün bağımsızlık mücadelesini konu alan, şehitlerin yad edildiği, yaşanan acılar ve kahramanlık hikayelerinin paylaşıldığı "Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anıyor" programının ikincisi yapıldı.
Erenköy'de 21 Temmuz 1964'te şehit edilen Süleyman Ali Uluçamlıgil'in anıldığı programa, şehidin kız kardeşi Hatice Özbek de katıldı.
Son Dakika › Güncel › Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anıyor Programının İkinci Bölümü Yayınlandı - Son Dakika
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Menemen Serbest Bölgesi'nin kurulma çalışmalarının tamamlandığını ve Cumhurbaşkanlığına sevk edileceğini açıkladı. Bakan Bolat ayrıca, Batı Anadolu Serbest Bölgesi için 2 milyar dolarlık yatırım yapılacağını ve 200 fabrikanın kurulacağını belirtti. İzmir'in ticaret, iş, yatırım, finans ve turizm başkenti olması hedeflenirken, İzmir'in ihracat rakamlarının artırılması için çalışmalar yapılacağı ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i seçim zaferinden dolayı tebrik etti. Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin olumlu seyrinin yeni dönemde artarak devam edeceğine inandığını belirterek, Türkiye'nin Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu ifade etti.
Manisa'da iki grup arasında çıkan pala ve satırlı kavganın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bandırma Koyunculuk Araştırma Müdürlüğü, çalışanları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirdiği iftar programında bir araya geldi. Programda, çocuklara renkli uçan balonlar ve pamuk şekerler dağıtılarak minik misafirlerin yüzlerinde tebessümler oluşturuldu. İftarın ardından dualar eşliğinde bereketin paylaşıldığı anlar yaşandı. Müdür Veske, programa katılan herkese desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileterek, gelecek yıllarda da benzer etkinliklerin düzenleneceğini müjdeledi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir inşaat işçisi, kaldığı otel odasında kendini pompalı tüfekle vurarak intihar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Soruşturma devam ediyor.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde kurusıkı tabanca ile oynayan 16 yaşındaki C.A. ve O.D., tabancanın ateş alması sonucu ellerinden yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı çocuklar Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tunceli ve Ardahan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar programı gerçekleştirildi.
Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan'ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar davetine, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ve ülkenin önde gelen isimleri katıldı. Davete, Karadağ Parlamentosu Başkanı, Karadağ İslam Birliği Başkanı, Karadağ Başbakan Yardımcısı, bakanlar, milletvekilleri, büyükelçiler ve belediye başkanları da katıldı. Cumhurbaşkanı Milatovic, iftarın İslam inancının hoşgörü değerlerini temsil ettiğini belirtirken, Büyükelçi Kalkavan ise Karadağ'ın farklı kültürlerin bir arada barış içinde yaşadığı bir ülke olduğunu vurguladı.