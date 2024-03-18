Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anıyor Programının İkinci Bölümü Yayınlandı

Karadağ Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyükelçisi iftar davetinde bir araya geldi

Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan'ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar davetine, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ve ülkenin önde gelen isimleri katıldı. Davete, Karadağ Parlamentosu Başkanı, Karadağ İslam Birliği Başkanı, Karadağ Başbakan Yardımcısı, bakanlar, milletvekilleri, büyükelçiler ve belediye başkanları da katıldı. Cumhurbaşkanı Milatovic, iftarın İslam inancının hoşgörü değerlerini temsil ettiğini belirtirken, Büyükelçi Kalkavan ise Karadağ'ın farklı kültürlerin bir arada barış içinde yaşadığı bir ülke olduğunu vurguladı.