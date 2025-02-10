Kıbrıslı Türk İş İnsanı Asil Nadir Hayatını Kaybetti

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KIBRISLI Türk iş insanı Asil Nadir bir süredir tedavi gördüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'daki hastanede yaşamını yitirdi.

Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir, bir süredir tedavi gördüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki özel bir hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 83 yaşındaki Asil Nadir'in ölüm haberini eşi Nur Nadir, sosyal medya hesaplarından duyurdu.

KKTC BAŞBAKANI ÜNAL ÜSTEL'DEN TAZİYE MESAJI

İş insanı Asil Nadir'in yaşamını yitirmesinin ardından ardından KKTC Başbakanı Ünal Üstel, taziye mesajı yayımladı. Üstel mesajında, "Asil Nadir'in vefatını öğrenmenin derin üzüntüsü içindeyim. İş dünyasında vizyonu, girişimciliği ve cesaretiyle büyük başarılara imza atan Asil Nadir, sadece ülkemizde değil, uluslararası arenada da önemli bir iz bırakmış, çalışkanlığı ve azmiyle birçok insana ilham vermiş değerli bir iş insanıydı.

Kendi sınırlarını aşarak dünya çapında başarılar elde eden ve ekonomi, basın, medya, eğitim gibi birçok alanda katkılar sunan Asil Nadir, üretime, istihdama ve toplumsal gelişime verdiği destekle hatırlanacaktır. İş dünyasındaki liderliği ve yarattığı değerler, gelecek nesillere ilham olmaya devam edecektir. Kendisini saygı ve rahmetle anıyor, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

ASİL NADİR

1 Mayıs 1941'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Lefke şehrinde doğan iş insanı Asil Nadir, 1960'lı yılların başında ailesi ile birlikte İngiltere'ye taşınarak burada tekstil sektörüne girdi. Bir dönem İngiltere'nin Polly Peck şirketinin hisselerini satın alan Nadir, bu şirket üzerinden gıda, elektronik ve hizmet alanlarında faaliyet gösterdi. Türkiye'de elektronik ve medya alanlarında yatırımları olan Asil Nadir, bir dönem Günaydın ve Güneş gazetelerini de satın almıştı.Nadir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir dönem en yüksek tirajlı gazetesi olan, Kıbrıs Gazetesi'ni de kurmuştu.