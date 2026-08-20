Kiev'e Hava Saldırısı: 12 Ölü - Son Dakika
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Kiev'e Hava Saldırısı: 12 Ölü

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Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği hava saldırısında ölü sayısı 12'ye yükseldi, 40 yaralı var.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye çıktığını bildirdi.

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bu gece başta Kiev olmak üzere ülkenin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarını değerlendirdi.

Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği saldırıda apartmanlar ve bir çocuk hastanesinin hasar gördüğünü anımsatan Zelenskiy, mevcut bilgilere göre saldırıda ölenlerin sayısının 12'ye çıktığını açıkladı.

Yaralı sayısının 40 olduğunu kaydeden Zelenskiy, ayrıca Kiev bölgesindeki bir kasabada da 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Zelenskiy, Rus ordusunun ayrıca bu gece Ukrayna'nın farklı bölgelerini de hedef aldığını aktararak, "Düşman, Odessa bölgesinde, Moldova sınırındaki bir kontrol noktasına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdı, Çernigiv bölgesinde ise doğal gaz altyapısı hedef alındı." ifadesini kullandı.

Hava savunma sistemi için gereken füzelere ihtiyaç duyduklarını kaydeden Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Moskova balistik silahlara ve gerilimi tırmandırmaya yatırım yaparken, dünya maalesef bu tür saldırılara her zaman gerekli tepkiyi veremiyor. Ukrayna yeterli füze savunma sistemine sahip olmadığı sürece, Rusya barışı ciddi olarak düşünmeyecektir."

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada da Rusya'nın bu gece ülkeye yönelik saldırılarda 168 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve 44 füze kullandığı belirtildi.

Açıklamada, 39 füze ve 145 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

Kiev'de yarın yas günü ilan edildi

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun saldırılarında Kiev'de 12 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 21 Ağustos'ta yas ilan edildiğini ifade etti.

Kliçko, sabah yaptığı açıklamada, Rusya'nın başkente füzeli saldırı düzenlediğini, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 33 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada ise Rus ordusunun Jitomir bölgesine saldırı düzenlemesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 40 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Politika, Güncel, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kiev'e Hava Saldırısı: 12 Ölü - Son Dakika

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