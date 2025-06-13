Kılıç'tan İsrail'e Şiddetli Kınama

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, "İsrail hükümetinin her yeni gün başka bir boyuta ulaşan ve şimdi de İran'ı hedef alan savaş politikasını şiddetle kınıyorum. Dünya huzurunu bozan ve binlerce masum insanı katleden İsrail hükümeti, uluslararası hukuku hiçe sayarak provokasyonlarına hız kesmeden devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı. Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İsrail hükümetinin her yeni gün başka bir boyuta ulaşan ve şimdi de İran'ı hedef alan savaş politikasını şiddetle kınıyorum. Dünya huzurunu bozan ve binlerce masum insanı katleden İsrail hükümeti, uluslararası hukuku hiçe sayarak provokasyonlarına hız kesmeden devam etmektedir. Kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda bölgesel bir kaos yaratmayı hedefleyen Netanyahu yönetimi, kural tanımaz tutumuyla da her türlü diplomatik çözüme karşı gelmektedir. İran'ın nükleer programıyla ilgili devam eden müzakere sürecini baltalamaya niyetli bu saldırı, istikrarı ve barışı yok etmeyi amaçlayan bir operasyondur. Orta Doğu'da kan ve göz yaşının dindirilmesi, bölgedeki huzur ve istikrarın yeniden sağlanması için uluslararası camianın acilen önlem alınması gerekmektedir."