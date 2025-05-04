Kılıç'tan Özgür Özel'e Saldırıya Kınama

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum. Bu saldırıyı yapan ve yaptıranların adalet önünde hesap vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için İstanbul AKM'de düzenlenen cenaze töreni çıkışında fiziksel saldırıya uğramasını kınadı. Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum. Bu saldırıyı yapan ve yaptıranların adalet önünde hesap vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.