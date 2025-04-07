Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e Tebrik - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e Tebrik

Kılıçdaroğlu, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel'i kutladı.

07.04.2025 17:31
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(ANKARA) - CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21. Olağanüstü Kurultay'da CHP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Sayın Özgür Özel'i ve yönetimini kutladı

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"21. Olağanüstü Kurultayımızda, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçilen Sayın Özgür Özel'i ve yönetimini kutluyorum."

Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

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