Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e Tebrik

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"21. Olağanüstü Kurultayımızda, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçilen Sayın Özgür Özel'i ve yönetimini kutluyorum."