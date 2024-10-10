Kilimli\'de Kaybolan Kadın Bulundu

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ormanda defne yaprağı toplarken kaybolan kadın bulundu.

Çatalağzı beldesinde yaşayan 78 yaşındaki Hayriye A, dün sabah saatlerinde defne yaprağı toplamak için evden ayrıldı. Yaşlı kadının akşam saatlerinde evine dönmemesi üzerine yakınları ihbarda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iz takip köpekleri ve dronla karadan ve havadan arama çalışması başlattı. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını da inceledi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri ve vatandaşların da katılımıyla yapılan aramalarda Hayriye A. yaklaşık 16 saat sonra ormanlık alanda bulundu.

Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.