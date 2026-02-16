Kilimli\'de Maden Göçüğünde Acı Bilanço

DİĞER İŞÇİNİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 1 madencinin yaralı kurtulduğu, 1 madencinin de cansız bedenine ulaşıldığı göçükten bir acı haber daha geldi. 9 saattir ulaşılmaya çalışılan Ziya Kiret'in (60) de cansız bedeni ocaktan çıkarıldı. Maden ocağındaki arama kurtarma çalışması sona erdi.

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,