Kilis'te Depremzedelere Ev Teslimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kilis'te Depremzedelere Ev Teslimi

Geniş Video İzle

Kilis'te 6 Şubat depremlerinden etkilenenlere konut teslimatı sürüyor, 1920 ev teslim edildi.

22.10.2024 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilisli depremzedeler evlerine kavuşuyor

Bakan Kurum: "Her bir annemiz bize Cumhurbaşkanımızın emaneti"

Hak sahiplerinden Hüsne Birşenk: "Evladımız bıraksa Cumhurbaşkanı bizi bırakmıyor"

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 6 Şubat depremlerinden etkilenen Kilis'te bir yandan deprem konutlarının inşası devam ederken bir yandan da teslimi sürüyor. Kilis'te bugüne kadar bin 920 konut hak sahiplerine teslim edildi. 2 bin 686 konutun inşası ise devam ediyor. Kilis'ten görüntüler paylaşan Bakan Murat Kurum, "Hüsne teyzemiz gibi her bir annemiz bize Cumhurbaşkanımız'n emaneti" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar 11 ilde 101 bin 254 hak sahibi konutlarına kavuştu. Depremden etkilenen illerden Kilis'te ise yatay ve yöresel mimariye göre tasarlanan bin 920 konut teslim edilirken, 2 bin 686 konutun ise inşası sürüyor. Radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle zemin+3 ve zemin+4'ü geçmeyecek şekilde depreme dirençli binalar inşa ediliyor.

"Her bir annemiz bize Cumhurbaşkanımızın emaneti"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kilis'te TOKİ'nin inşa ettiği konutlarla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Hak sahiplerinden Hüsne Birşenk'in "Evladımız bıraksa Cumhurbaşkanı bizi bırakmıyor" sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, "Hüsne teyzemiz gibi her bir annemiz bize Cumhurbaşkanımızın emaneti. Onun verdiği sözü yere düşürmeyeceğiz. En son anahtar teslim edilinceye kadar hiçbir depremzede kardeşimizin elini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

"Siyaset yapmamışlar, iş yapmışlar"

Hak sahiplerinden Zekeriya Samancı, evinin anahtarını teslim aldığında çok heyecanlandığını şöyle anlattı: "Evleri gördük. Ne kadar tez zamanda yapılmış, aklım durdu. Şimdi yeni evlerimizde oturuyoruz. Çok rahat uyuyoruz. İnan ki şimdi bana 'sana memleketin ortasında villa vereceğiz' deseler gitmem. İlk başta inanamamıştım ama şimdi bütün depremzedelere tavsiye ediyorum. Buyursunlar, gelsinler, korkmasınlar. Rüyamızda görseydik inanamazdık ama hayal ettiğimiz gibi gerçek oldu. Allah devleti başımızdan eksik etmesin. Siyaset yapmamışlar, iş yapmışlar evelallah TOKİ'ye güveniyoruz. Helal olsun."

"Cumhurbaşkanımız bizi bırakmıyor"

Hak sahibi Hüsne Birşenk ise kendisine ev çıkacağını hissettiğini anlatarak, "Namazımı kıldım, oğlum Şahin'e 'Kalbimi söyleyeyim sana, bana konut çıkacak' dedim. 'Yapma anne ya' dedi. 'Ben söylemiyorum kalbim söylüyor bunu' dedim. Sonra oğlum 'konut çıktı' diye bana telefon etti. 'Çok şükür Allah'ım' dedim. Böyle temiz ev, yatak, ortam görmedim. Ömrümün sonunda cenneti yaşattılar bana. Evelallah Cumhurbaşkanımız yapar diyordum. Yetimine, engellisine sahip çıkıyor. O bizleri hiç bırakmıyor. Evladımız bıraksa Cumhurbaşkanı bırakmıyor bizi biliyor musun? Ben önce Allah'a sonra Cumhurbaşkanı'na, sonra buradaki işçilere güveniyordum. Zamanından önce yaptılar, erken yerleştirdiler, elimizden tuttular" dedi.

"Hükümet bana ev verdi ama dünyaları verdi zannettik"

Bir diğer hak sahibi Perihan Özuçtu ise evin anahtarını teslim aldıklarında bayram havası yaşadıklarını ifade ederek, "Hükümet bana ev verdi ama dünyaları verdi zannettik. Bir yıl içerisinde evime taşındım. Çok büyük felaket yaşandı. Biz tek değildik ama hepimizle ilgilendiler" şeklinde konuştu. Ömer Gündoğdu ise, "Devlet olduğu için biz varız. Evimde rahat uyuyorum. Mutluyum, huzurluyum. Devletimiz sağ olsun, çalışıyorlar. Bizler için çalışmaya devam ediyorlar. Gurur duyuyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Murat Kurum, Politika, Deprem, Güncel, Yaşam, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te Depremzedelere Ev Teslimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine “İmralı“ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine "İmralı" izni verildi
22:34 CHP lideri Özel, Diyarbakır’da Kürtçe şarkılarla karşılandı CHP lideri Özel, Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
21:26 Meclis bebek ölümleri için düğmeye bastı: Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu Meclis bebek ölümleri için düğmeye bastı: Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu
20:01 Olay iddia Bahçeli’nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP’ye geçiyor Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor
10:54 Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan’a salladı Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan'a salladı
10:53 15 Temmuz’da 42 şehit veren Özel Harekat’tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj 15 Temmuz'da 42 şehit veren Özel Harekat'tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj
10:48 Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi doktor kurbanı olmuş Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi doktor kurbanı olmuş
10:35 Arjantin’de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü Arjantin'de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü
10:26 Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK’dan para almak Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK'dan para almak
10:13 ABD’de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 00:16:16. #1.12#
SON DAKİKA: Kilis'te Depremzedelere Ev Teslimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.