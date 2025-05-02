Kilis'te Kız Floor Curling Takımı Şampiyonluk Peşinde - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kilis'te Kız Floor Curling Takımı Şampiyonluk Peşinde

Kilis\'te Kız Floor Curling Takımı Şampiyonluk Peşinde

Erdem Çelik'in kurduğu Kilis Atatürk Ortaokulu'nun takımı, Türkiye Şampiyonası için hazırlık yapıyor.

02.05.2025 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te dezavantajlı mahalledeki okulda beden eğitimi öğretmeni tarafından kurulan kız Floor Curling takımı, Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmak için yoğun şekilde çalışıyor.

Kilis Atatürk Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Erdem Çelik, 8 ay önce okul bünyesinde Floor Curling takımı kurmak için çalışma başlattı.

6. sınıf öğrencilerinden kurduğu Yıldız Kızlar Takımı ile çalışmalara başlayan Çelik, 8 ay içerisinde öğrencilerinin yoğun çalışması ile başarılı sonuçlara ulaştı.

Gaziantep'te 17-21 Nisan'da düzenlenen Yıldız Kızlar Floor Curling Bölge Şampiyonası'nda birinci olan takım, bu ay sonunda yapılacak Türkiye şampiyonasında birincilik elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Erdem Çelik, AA muhabirine, Floor Curling sporunun Kilis'te pek bilinmediğini, bu spor dalını kentte yaygınlaştırmak için mücadele ettiğini anlattı.

"Şampiyon olmayı çok istiyoruz"

Öğrencilerinin bu spora karşı ilgili olduğunu ifade eden Çelik, aralarında milli ve Türkiye'nin en iyi takımlarında oynayacak sporcuların çıkacağına inandığını kaydetti.

Denizli'de 26-29 Mayıs'ta düzenlenecek Okul Sporları Türkiye Floor Curling Şampiyonası'na sıkı bir şekilde hazırlandıklarını ifade eden Çelik, "Şampiyon olmayı çok istiyoruz ve bunun için çok çalışıyoruz. Öğrencilerime güveniyor ve inanıyorum." dedi.

Takımın oyuncularından Tuana Ay, Türkiye şampiyonu olmak için sürekli antrenmanlar yaptıklarını belirterek, "Öğretmenim sayesinde bu sporla tanıştım. Daha sonra bu sporu çok sevdim. Akıl ve zeka gerektiren eğlenceli bir spor, severek oynuyorum. İlerde bu sporda gelişerek antrenör olmak istiyorum." dedi.

Fatime Zehra Sellüm de, Floor Curling'in odaklanma gerektiren bir spor olduğunu, ilerde milli sporcu olmayı hedeflediğini belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Erdem Çelik, Gaziantep, Türkiye, Eğitim, Güncel, kilis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te Kız Floor Curling Takımı Şampiyonluk Peşinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:15:00. #7.12#
SON DAKİKA: Kilis'te Kız Floor Curling Takımı Şampiyonluk Peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.