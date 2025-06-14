Kilis'te iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
H.D. (40) kontrolündeki 31 NCT 17 plakalı otomobil ile M.K.(70) idaresindeki 27 APH 418 plakalı otomobil, Kilis- Hatay kara yolunun 40'ıncı kilometresinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle araçlarda bulunan F.D, E.K, L.K, H.K, H.N.K, ve E.N.K yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kilis'te Otomobil Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika
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