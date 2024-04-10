Kilis\'te Ramazan Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Kilis'te Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Vali Tahir Şahin, Canbolat Paşa Konağı'ndaki törende, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Kilis'in birlik ve beraberliğin yaşandığı en güzel şehirlerden biri olduğunu belirten Şahin, "Kilis'te bu birlik ve beraberlik olduğu sürece bizlerin üstesinden gelemeyeceği sorun ve çözemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur." dedi.
Vali Şahin, protokol üyelerinin ve tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Törende Belediye Başkanı Hakan Bilecen ile milletvekilleri Ahmet Salih Dal ve Mustafa Demir de birer konuşma yaparak, törene katılanların bayramını kutladı.
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