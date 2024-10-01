Kilis\'te Uyuşturucu Operasyonu

KİLİS'te polisi fark edip, taşıdığı poşeti atarak kaçan şüpheli yakalandı. Poşette 2 kilo 70 gram metamfetamin bulunurken, şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında A.O.D.'yi takibe aldı. Takip edilen şüpheli, polisi fark edince Mercidabık Mahallesi'ne yanındaki poşeti bırakarak kaçmaya başladı. Şüpheli gözaltına alınırken, poşette 2 kilo 70 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konurken, şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı.
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