Kiliseler, Gazze için yardım çağrısında bulundu

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Kudüs kiliseleri, insanlığı ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkının zorla yerinden edilmesi planına karşı durmaya çağırdı.

Kudüs'teki patrikler ve kilise başkanları, Gazze'ye acil insani yardım çağrısında bulunan ortak bir bildiri yayımladı.

Bildiride, Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde cereyan eden trajedinin insanlık için bir vicdan meselesi, ahlaki ve dini değerlere bir meydan okuma olduğu vurgulandı.

Kitlesel olarak zorla yerinden edilme önerilerinin büyük bir tehlike arz ettiği, insan onuruna ve temel insan haklarına doğrudan bir saldırı olduğu belirtilen açıklamada, bunun "kategorik olarak reddedildiği" ifade edildi.

Bildiride, "Nesilleri yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan Gazze'deki Filistin halkı evlerini terk etmeye zorlanmamalı, köklerinden koparılmamalı, evlerinden, miraslarından ve topraklarındaki varlıklarından mahrum bırakılmamalıdır." cümlelerine yer verildi.

Hıristiyan inancının bu tür ihlaller karşısında sessizliğe izin vermediği kaydedilen bildiride, Gazze halkına yönelik söz konusu girişimlere karşı duran liderlere destek verme çağrısında bulunuldu.

Bildiride, acil insani yardıma en çok ihtiyaç duyulan dönemde, herhangi bir kısıtlama ve engelleme olmaksızın güvenli insani yardım koridorları açılması gerekliliğinin altı çizilerek "Bu kritik dönemde Gazze'yi terk etmek, insanlığımızı terk etmektir." ifadesi kullanıldı.