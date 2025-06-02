Kilo Kampanyası Başladı - Son Dakika
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Kilo Kampanyası Başladı

02.06.2025 13:36
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Türkiye'de 1,14 milyon kişiye boy-kilo ölçümü yapıldı; obezite ve fazla kilolu oranları belirlendi.

(ANKARA) – Sağlık Bakanlığı tarafından, fazla kilolulukla mücadele ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan "İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında, 10-23 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan ölçümlere ilişkin ilk iki haftalık veriler açıklandı. Kampanya çerçevesinde Türkiye genelinde 1 milyon 143 bin 189 kişiye boy ve kilo ölçümü yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, "İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında yapılan boy-kilo ölçümlerinin 10-23 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan ilk iki haftanın verilerini açıkladı.

Kampanyanın ilk iki haftasında boy-kilo ölçümü yapılan toplam 1 milyon 143 bin 189 kişiden 673 bin 25'inin ölçüm sonucunun vücut kitle indeksi (VKİ) derecelendirmesinde "normal (18,5?VKİ<25,0)" aralığında olmadığı görüldü. Vücut kitle indeksi normal aralıkta olmayanlar, tercihleri doğrultusunda, Sağlıklı Hayat Merkezlerine, Aile Sağlığı Merkezlerine, Toplum Sağlığı Merkezlerine ve İlçe Sağlık Müdürlüklerine yönlendirildi.

"Erkeklerde fazla kiloluluk, kadınlarda ise obezite oranı daha fazla"

Kampanyanın, 17-23 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan ikinci haftasında 281 bin 940'ı erkek, 309 bin 269'u kadın olmak üzere toplam 591 bin 209 kişinin boy-kilo ölçümü yapıldı. Ölçümler sonucunda kampanyaya katılan kişilerin vücut kitle indeksi (VKİ) belirlendi.

Bu verilerden hareketle yapılan analizde, vücut kitle indeksi (VKİ) derecelendirmesine göre; kampanyaya katılan kişilerin yüzde 4,2'sinin zayıf (VKİ<18,5), yüzde 31,8'inin normal (18,5?VKİ<25,0), yüzde 35,8'inin fazla kilolu (25,0?VKİ<30,0) ve yüzde 28,2'sinin obez (30,0?VKİ) sınırları içinde olduğu görüldü.

Kampanyanın ikinci haftasında elde edilen veriler, erkeklerde fazla kiloluluk oranının yüzde 41,9 ile kadınlardaki fazla kiloluluk oranı olan yüzde 30,3'e kıyasla daha fazla olduğu belirlendi. Kadınlardaki obezite oranının ise yüzde 32,1 ile erkeklerdeki obezite oranı olan yüzde 23,8'i geçtiğini ortaya koydu. Açıklamada, şunları kaydedildi:

"Fazla kiloluluk dünyada ve Türkiye'de görülme sıklığı giderek artan ve tüm toplumu etkileyen önemli bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor. Bu sorunla etkin şekilde mücadele edebilmek için toplumda farkındalık oluşturulması, sağlıklı beslenme davranışlarının benimsenmesi ve fiziksel aktivitenin artırılması büyük önem taşıyor. Fazla kilolulukla toplum düzeyinde mücadele amacıyla başlatılan 'İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa' kampanyasıyla sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Sağlık Bakanlığı, bu hedefler doğrultusunda 'İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa' kampanyasını 10 Mayıs 2025 tarihinde başlattı. Kampanya kapsamında, 10 Temmuz 2025 tarihine kadar 81 ilde toplam 10 milyon kişiye boy ve kilo ölçümü yapılması hedefleniyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kilo Kampanyası Başladı - Son Dakika

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