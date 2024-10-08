Kim Jong-un'dan Putin'e Doğum Günü Mesajı - Son Dakika
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Kim Jong-un'dan Putin'e Doğum Günü Mesajı

Kuzey Kore lideri Kim, Putin'i en yakın yoldaşı olarak nitelendirip ilişkileri övdü.

08.10.2024 21:47
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya ile ülkesinin ilişkilerini överek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "en yakın yoldaşı" olarak niteledi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, 72'nci doğum gününü kutlamak için Putin'e mesaj gönderdi.

Kim, Putin'in Pyongyang ziyaretinden bu yana iki ülke arasındaki ilişkilerin "yenilmez ve ebedi" hale geldiğini belirtti.

Rusya-Kuzey Kore ilişkisinin yeni bir seviyeye ulaşacağını ifade eden Kim, "en yakın yoldaşım" diyerek Putin'in doğum gününü kutladı.

Kim, Pyongyang'ın her zaman Moskova'yı destekleyeceğini, ülkeler arasındaki görüşmelerin "bağları sağlamlaştıracağını" ifade etti.

Rusya ve Kuzey Kore ilişkileri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ayında Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Rus lider Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiklerini belirterek, "ittifak" sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı "pakt" olarak nitelemiş, ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kim Jong-un'dan Putin'e Doğum Günü Mesajı - Son Dakika

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