Kim Jong-un'dan Rusya'ya Destek - Son Dakika
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Kim Jong-un'dan Rusya'ya Destek

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya ile stratejik ortaklık ve Ukrayna Savaşı'nda desteğini yineledi.

30.11.2024 14:46
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile görüşmesinde Ukrayna Savaşı'nda Moskova'ya desteğini yineledi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, ülkeye resmi ziyarette bulunan Belousov ile bir araya geldi.

Görüşmede Kim, Batı ve ABD'nin Ukrayna ordusuna Rusya topraklarında uzun menzilli füze kullanımına onay vermesini kınadı ve bu adımı "doğrudan askeri müdahale" olarak nitelendirdi.

Kim, "Rusya'nın düşman güçlere bedel ödetmek için kararlı bir şekilde harekete geçmesi, meşru müdafaa hakkının kullanılmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim, ordusu ve halkının, Rusya'nın egemenliğini "emperyalistlerin hamlelerine" karşı savunma politikasını her zaman destekleyeceğini ifade etti.

"Rusya ile bağları derinleştirme konusundaki kararlılığınız için minnettarız"

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Belousov, görüşmede Rusya ile Kuzey Kore arasında haziranda kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının imzalandığını hatırlatarak, "Bu anlaşmanın onaylanması, her iki tarafın da ortaklık ilişkilerinin kapsamlı şekilde geliştirilmesinden yana olduğunu gösteriyor. Rusya ile bağları derinleştirme konusundaki kararlılığınız için minnettarız." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'nin bağımsız siyaset izlediğini belirten Belousov, bunun Kim sayesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Belousov, Kuzey Kore ile askeri alandaki ilişkilerin uzun yıllardır devam ettiğini vurguladı.

Rusya ve Kuzey Kore Savunma Bakanları dün bir araya gelmişti

Belousov, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a yaptığı ziyaret kapsamında dün Kuzey Koreli mevkidaşı No Kwang-chol ile bir araya gelmiş, görüşmede iki ülke arasındaki askeri işbirliği ele alınmıştı.

Bakan Belousov, Kuzey Kore'nin dost ülke olduğunu belirterek, "İki ülke liderleri arasındaki güvenilir etkileşim, Rusya-Kuzey Kore ilişkilerinin güçlendirilmesinde kilit rol oynuyor. İkili ilişkiler, askeri işbirliği dahil her alanda gelişiyor." ifadelerini kullanmıştı.

No Kwang-chol, Rusya ile ilişkilere önem verdiklerini ve sürekli güçlendirmek istediklerini kaydetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kim Jong-un'dan Rusya'ya Destek - Son Dakika

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