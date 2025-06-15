Kimliği Kaybolan Öğrenciye Polis Yardımı

Sakarya'da kimliğini kaybeden öğrenci, polis ekiplerince Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetiştirildi.

LGS merkezi sınavına girmek için Serdivan ilçesindeki Zübeyde Hanım Ortaokulu'na gelen bir öğrenci, kimlik belgesini kaybettiğini fark etti.

Serdivan Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polisler, kız öğrenciyi İlçe Nüfus Müdürlüğüne götürerek geçici kimlik belgesi çıkartılmasını sağladı.

Polisler, sınavın başlamasına kısa süre kala öğrenciyi okula yetiştirdi.

Öğrenci ve yakınları, polis ekiplerine teşekkür etti.