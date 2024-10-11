Kimlik Sahtecilik Suçlusu Yakalandı - Son Dakika
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Kimlik Sahtecilik Suçlusu Yakalandı

Kimlik Sahtecilik Suçlusu Yakalandı

Mustafa Ö., başkasının kimliğini kullanarak yakalandı. 15 yıl hapis cezası ile aranıyordu.

11.10.2024 14:50
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ADANA'da başkasını kimliğini gösterip, parmak izi sorgulamasından gerçek kimliği ortaya çıkan Mustafa Ö.'nün (34) 2 suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Mustafa Ö'nün ayrıca gösterdiği kimlik sahibinin de arandığı belirlendi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi'nde bir fırından çıkan kişinin hareketlerinden şüphelenip, durdurdu. Polisin durdurduğu kişi, O.K. isimli kişinin kimliğini gösterdi. Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapan ekipler, O.K.'nin 'Şantaj' suçundan arandığını ve kimlikteki fotoğrafa benzemediğini tespit etti. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin parmak izi sorgulaması yapıldı. Parmak izi taraması sonucu şüphelinin Mustafa Ö. olduğu, 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından 15 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Bağlar Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan Mustafa Ö., önce adliyeye ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Adana, Suç, Son Dakika

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