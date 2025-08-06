Kıraç Bitlis\'te Sahne Aldı

Bitlis'te kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şarkıcı Kıraç sahne aldı.

Mevlana Parkı'nda düzenlenen konsere, müzikseverler ilgi gösterdi.

Konserde hayranlarıyla buluşan Kıraç, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Müzikseverlerin de şarkılarına eşlik ettiği Kıraç, konsere katılanlara teşekkür etti.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, sanatçıya plaket ve hediye verdi.