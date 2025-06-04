Kiracıdan Mülk Sahibine Suç Duyurusu

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde mülk sahibi E.N.B., iddiaya göre kiracısı Bircan Atalay'ı çıkarmak için iş yerinde tadilata başladı, elektriği kesti ve restoran kapısına tahtalar yerleştirip girişi engelledi. 2030 yılına kadar sözleşmesi olduğunu belirten Atalay, "Yokluğumda kapıları değiştirmiş, kırmış. Yaptığım düzenlemeleri çöpe atmış. Şikayetçi olup, suç duyurusunda bulundum" dedi.

Kemer ilçesi Göynük turizm beldesinde esnaflık yapan Bircan Atalay, E.N.B.'ye ait restoran, perakende satış yeri, disko ve 6 odanın bulunduğu binayı 2030'a kadar kiraladı. Yaklaşık 2,5 ay önce sezona hazırlık için binaya gelen Bircan Atalay, mülk sahibi E.N.B.'nin binadaki odalardan birine yerleşip, dükkanlarda tadilata başladığını gördü. Atalay, restoran bölümüne girdiğinde güvenlik kameralarına çorap geçirildiğini, kapının açılmaması için tahtalar yerleştirildiğini, pencerelerin vidalandığını belirledi. Atalay, bunun üzerine şikayetçi olup, suç duyurusunda bulundu.

'ORTAK TUVALETLERİN KAPILARINI DA KIRDI'

Mülk sahibi ile hiçbir zaman sıkıntı yaşamadığını kaydeden Bircan Atalay, "Şimdiye kadar kirasını ödeyememe gibi bir durum yaşanmadı. İyileştirmeler konusunda da buraya dünyanın masrafını yaptım. Burada önceden böyle bir restoran bile yoktu. Şu anda yukarıda kaldığı odada gürültü yaparak, beni taciz ediyor. İşletmemizin ön tarafı lokum-baharat satış yeri, alt kat diskoydu. Üst katı da lojman olarak kiralamıştım. Bir gün ben şehir dışındayken gelmiş ve yokluğumda kapıları değiştirmiş, kırmış. Yaptığım düzenlemeleri çöpe atmış. Ben hiçbir şekilde karşılık vermedim. Ancak tüm bu yaşananlardan dolayı kendisinden şikayetçi oldum. Tüm binada kullanılan ortak tuvaletlerin kapılarını da kırdı" dedi.

'BENİ ÇIKARMAK İÇİN ELİNDEN GELEN HER ŞEYİ YAPIYOR'

Mülk sahibinin üst kata yerleştiğini belirten Atalay, "Kendisi burada inşaat yaptırıyor ve benimle muhatap olmuyor. Sürekli işçilerle haber gönderiyor. Beni dükkanlardan çıkarmak istediğini işçilere söyletiyor. Böyle şey olur mu? İnşaatçılar bana, 'Siz buradan çıkacaksınız, burayı yıkacağız, projelerimiz var' dedi. Şok oldum. Her yere kamera kurmuş, hatta kendi dükkanımın önüne bile sesli ve görüntülü kamera yerleştirmiş. Bu şekilde beni sürekli takip edip, taciz ediyor. Beni çıkarmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama gelip güzellikle söylemiyor" ifadelerini kullandı.

'TAHRİKLERİNİN HİÇBİRİNE KARŞILIK VERMİYORUM'

İşletmesini açamadığı için para kazanamadığını ve mağdur olduğunu belirten Bircan Atalay, "Lokum dükkanımıza müşteri geldiğinde elektriği kesti. Elektriği açmak için bina girişine gitmem gerekiyordu ama kapılar kapalıydı, bizi içeri almıyor. Sürekli bir mobbing hali içindeyiz. Tavırları, bakışları, hakaretleri anlam veremeyeceğim düzeyde. Beni tahrik etmeye çalışıyor ama hiçbirine karşılık vermiyorum. Çünkü bu işi hukukla çözmeye kararlıyım. Haklı olduğumu biliyorum ve hakkımı sonuna kadar savunuyorum. Gerekli tüm belgeleri sunup, hukuki süreci başlattım. Tek isteğim, adaletin bir an önce tecelli etmesi ve işlerimi açabilmem. Çünkü sezonluk çalışan bir işletmeyiz. Sadece 4-5 ayımız var ve şu an zaman kaybediyorum. Para kazanamıyorum, ama elimden geleni yapıyorum" dedi.

'MÜVEKKİL AÇIKÇA TEHDİT EDİLMİŞTİR'

Mülk sahibi tarafından yapılanların hukuka aykırı olduğunu belirten Bircan Atalay'ın avukatı Recep Ulutaş, "İş yeri maliki, herhangi bir mahkeme kararı ya da icra takibi olmaksızın, hukuka aykırı yollarla müvekkilimizi iş yerinden çıkarmaya teşebbüs etmiştir. Bu girişim, iş yerinde çalışanlar içerideyken gerçekleştirilmiştir. Mal sahibi ve onun görevlendirdiği kişiler, iş yerinin kapı ve pencerelerini içeride insanlar olmasına rağmen vidalayarak ciddi tehlikeye yol açmıştır. Bu eylem, açıkça hem hukuka hem de konut ve iş yeri dokunulmazlığına aykırıdır. Aynı zamanda müvekkil açıkça tehdit edilmiştir" diye konuştu.

'HUKUKA AYKIRI BASKI UYGULANIYOR'

Kiracı Atalay'ın iş yerini kaybetme korkusu yaşadığını da ifade eden Ulutaş, "Mülk sahiplerinin, şahsi kanaatlerine ya da ekonomik çıkarlarına dayanarak bu tür tasarruflarda bulunması ve bu tarz zorlayıcı eylemlere girişmesi, hukuka tamamen aykırı. Bu olay, iş yerinde büyük emek, mesai ve yatırım yapmış kiracıların ve alt kiracıların, mülk sahiplerinin hukuka aykırı baskıları ve tehditleri altında faaliyet göstermeye çalıştıkları gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır. Kiracılar, her an iş yerlerini kaybetme korkusuyla karşı karşıya" dedi.

E.N.B. ise DHA muhabirinin görüşme talebini reddetti.

Haber: İrem GÜNEYBAZ- Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA,