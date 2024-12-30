Kiracılarının Suyunu Kesene 1 Yıl 9 Ay Hapis İstemi

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Kiracılarının suyunu kesen ev sahibine 1 yıl 9 ay hapis istemiyle dava

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde kira zammı nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı 2 kiracısını evden çıkarmak için binanın ana su vanasını kapatan Çetin D.,(62) hakkında 'Zincirleme şekilde kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 1 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Odunpazarı ilçesinde 3 katlı binanın 1'inci katında yaşayan Abdullah S., 26 Ekim 2023'te akşam eve geldiğinde su kesintisi yaşandığını fark etti. Üst kattaki komşusu Yusuf Yanık'ın da su kesintisi sorunu yaşadığını öğrenen Abdullah S., Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) ile iletişime geçti. ESKİ görevlilerinin yaptığı çalışmada su sayacında bir sorun olmadığı, arızanın şebekeden kaynaklı olabileceği değerlendirilerek, ev sahibinden ana deponun anahtarı istendi. Ev sahibi anahtarı vermeyince Abdullah S. ve Yusuf Y., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında çilingirle kapısı açılan depoda ESKİ ekiplerinin yaptığı çalışmada vananın kapalı olduğu ve görülmemesi için üzerinin eşyalarla kapatıldığı tespit edildi. Vananın açılmasıyla 1 haftadır kesik olan su gelirken, hem emniyet, hem de ESKİ ekipleri tutanak tuttu.

Soruşturma sonunda ev sahibi Çetin D. hakkında, kiracıları Abdullah S., Gizem S. ve Yusuf Yanık'a karşı 'Zincirleme şekilde kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 1 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. Eskişehir 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, şikayetçi Abdullah S. ve eşi Gizem S.'nin binanın 1 numaralı dairesinde, diğer şikayetçi Yusuf Yanık'ın ise 2 numaralı dairede oturduğu belirtildi. Şikayetçiler beyanlarında, kira artış oranı konusunda ev sahibiyle anlaşmazlık yaşadıklarını, bu nedenle ev sahibinin kasıtlı olarak suyu kestiğini ileri sürdü.

'SUYU TESİSATÇI KESTİ'

Ev sahibi Çetin D. ise ifadesinde, binanın bodrum katında eşyalarının bulunduğunu, burayı kontrol etmeye gittiğinde yerde ıslaklık gördüğünü ve arıza olduğunu düşünerek tesisatçı çağırdığını, suyun tesisatçı tarafından kesildiğini iddia etti. İddianamede, ESKİ ve polisin tutanaklarına da yer verildi. ESKİ tutanağında su tesisatında herhangi bir arızanın bulunmadığı, su kesintisinin ev sahibinin binaya ait ana su vanasını kapatması sonucu meydana geldiği belirtildi. Polisin hazırladığı tutanakta ise binanın bodrum katında bulunan ana su borusunun mengene ile sıkıldığı ve bodrum kata ev sahibine ait anahtarla girildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Kiracılarının suyunu kesen ev sahibine 1 yıl 9 ay hapis istemiyle dava (2)

KİRACI, YAŞADIKLARINI ANLATTI

Ev sahibine dava açan kiracılardan Yusuf Yanık (30), oturduğu evde uzun yıllardır yaşadığını belirterek kendisine ve diğer kiracılara yapılan davranışın hukuksuz olduğunu söyledi. Dört yıldır aynı evde kiracı olduğunu ve geçen yıl yüzde 100 artışla evde oturmaya devam ettiğini anlatan Yanık, "Şu an 4 bin lira kira ödüyor olabilirim ama ben eski kiracıyım, yüzde 25 zammı da devletimizin belirlediği şeyleri de yaptım ama kendileri kabul etmediler ve bana mobbing uygulamaya çalıştılar. Biz bir hafta boyunca susuz kaldık. Binaya gelen suyu garajdan kapatmışlar. Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü yetkilileri de geldi ve biz bunu dava ettik. Ev sahibi kendisi kapatmış, bir hafta sonra bizim çabalarımıza rağmen polis eşliğinde ESKİ yetkililerle birlikte açıldı. Şu an evin önünde garaj kısmı var otoparka müsaade etmiyorlar, kendi aracini çapraz koyuyor, benim kendi aracımı koymamı bırakmıyor. Garajdan faydalanma hakkım yok. Eve giriş çıkış yaptığında bana farklı gözlerle bakıyor. Arkadaşlarımız davet ettiğimizde hemen farklı bir gözle bakıyor. Yani bana mobbing uyguluyor, psikolojik baskı yapıyor.

'BİR HAFTA DIŞARDA DUŞ YAPTIM'

Bir haftalık susuz kaldıkları dönemde dışarda duş almak zorunda kaldığını belirten Yanık, "Ev sahibi bizi çıkartmak için türlü türlü yollar deniyor ama konuşmayı hiç tercih etmiyor. Bize geldiğinde söylediği tek şey 'Çıkın, istemiyorum. Siz ev sahibi değilsiniz, çıkın' oluyor. Bana gel de ki, 'Kiralar arttı, belli bir fiyatta anlaşalım' dediğim gibi burayı öğrenciyken tutmuştum zaten şimdi tek kalıyorum. Ben 6 gün dışarıda duş aldım. Yemeğimi dışarıda yedim, dışarıda yemek zorunda kaldım ve lavaboya dışarıda gittim. Psikolojisi farklı bir şey çünkü evi ev yapan sudur. Suyun dışında bir şeyler olduğunda evin bir mantığı olmuyor, duş bile alamıyorsun" şeklinde konuştu.

Ev sahibine karşı hukuk mücadelesinin devam edeceğini kaydeden kiracı Yusuf Yanık, halen kira ücretinde anlaşma ve uzlaşma tarafında olduğunu da sözlerine ekledi.