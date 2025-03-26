Kırcami'de İmar Müjdesi: İnşaat Ruhsatları Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırcami'de İmar Müjdesi: İnşaat Ruhsatları Alındı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami Çiviler Camii yanında düzenlenen iftar programında imar müjdesi vererek, inşaat ruhsatlarının alındığını duyurdu. İftar programı Kırcami mahallelerinde 2000'in üzerinde katılımcı ile gerçekleştirildi.

26.03.2025 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami Çiviler Camii yanında düzenlenen iftar programında, "Kırcami'de imar çapımızı, inşaat ruhsatımızı alabilir duruma geldik. Hayırlı uğurlu olsun. Bir an önce inşaat ruhsatlarını alın. Bir an önce inşaatlara başlayın" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin geleneksel iftar programları binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda iftar sofrası, bu kez 40 yılı aşkın süredir imar sorunu yaşayan Kırcami mahallelerinde kuruldu. Çiviler Camii yanına kurulan iftar sofrası, 2 binin üzerinde kent sakinini ağırladı. İftarda Başkan Uysal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bayram Ali Çeltik ve belediye meclis üyeleri yer aldı.

"Bugün itibariyle biz Kırcami'de imar çapımızı, inşaat ruhsatımızı alabilir duruma geldik"

Başkan Uysal iftarın ardından yaptığı konuşmada Kırcamililere müjdeyi verdi. Uysal, şunları söyledi:

"11 sene önce aday olduğumda, 'Hiç şüpheniz olmasın ki Kırcami imar planını çıkarabilmek için elimden gelenin en azamisini, gecemi gündüzüme katarak yapacağım' diye bunun sözünü sizlere vermiştim. Vatandaş lehine, Kırcamii imar planımızı çıkarabilmek için her saniyeyi kullandım. Her saniyenin kıymetini bildim. Hep sözüm aklıma geldi. İki kez tapu dağıttık. İkisini de değişik gerekçeler ve değişik bahanelerle mahkemelerden iptal ettirenler oldu. Ama bugün itibariyle biz Kırcami'de imar çapımızı, inşaat ruhsatımızı alabilir duruma geldik. Hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamına erdirsin. Çocuklarımıza hayırlı bir gelecek tesis etmekte kullanılsın. Antalya'mızın önü açılıyor. Burada imarsız olmasından dolayı ortaya çıkan hizmet sıkıntıları artık ortadan kalkacak. Bir an önce inşaat ruhsatlarını alın. Bir an önce inşaatlara başlayın."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ümit Uysal, Muratpaşa, Politika, Güncel, İnşaat, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırcami'de İmar Müjdesi: İnşaat Ruhsatları Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanı Altun’dan Özel’in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği
Kapıkule’de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu
16 ilaç geri ödeme listesine alındı 16 ilaç geri ödeme listesine alındı
Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü
İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı
İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı

17:56 İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
16:25 Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
07:16 İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı
01:36 Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü
01:32 16 ilaç geri ödeme listesine alındı 16 ilaç geri ödeme listesine alındı
00:56 Kapıkule’de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu
23:55 İletişim Başkanı Altun’dan Özel’in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 18:52:33. #7.11#
SON DAKİKA: Kırcami'de İmar Müjdesi: İnşaat Ruhsatları Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement