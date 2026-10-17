Kırgız Cumhurbaşkanı Caparov, Paşinyan'ı Ekim 2027'deki dağ zirvesine davet etti - Son Dakika
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Kırgız Cumhurbaşkanı Caparov, Paşinyan'ı Ekim 2027'deki dağ zirvesine davet etti

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Kırgız Cumhurbaşkanı Caparov, Paşinyan\'ı Ekim 2027\'deki dağ zirvesine davet etti
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Ermenistan'a ilk resmi ziyaretinde Başbakan Nikol Paşinyan ile Erivan'da siyasi diyalog, ticaret ve ulaşım hatlarını görüştü. Caparov, Paşinyan'ı Ekim 2027'de Bişkek'te yapılacak 2. Küresel Dağ Zirvesi Bişkek+25'e davet etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Erivan'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Caparov, Başbakan Paşinyan ile önce baş başa, ardından heyetlerin katılımıyla görüştü.

Görüşmelerde, Kırgızistan ile Ermenistan arasındaki siyasi diyaloğun güçlendirilmesi, ticari ve ekonomik bağların genişletilmesi, ortak projelerin hayata geçirilmesi konuları ele alındı.

Ulaşım ve lojistik hatlarının geliştirilmesi ile yeni ticaret yollarının açılmasının öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığı görüşmelerde, ikili ilişkilerin geleceği değerlendirildi. Ayrıca çevre koruma ve dağ ekosistemlerinin sürdürülebilirliği masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Caparov, Paşinyan'ı Ekim 2027'de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek "2. Küresel Dağ Zirvesi Bişkek+25"e çağırdı. Caparov, Paşinyan'ı Kırgızistan'a resmi ziyarette bulunmaya da davet etti.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da Caparov'un ülkesine yaptığı bu ilk resmi ziyaretin Kırgızistan-Ermenistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına inandığını belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Caparov, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Khachaturyan ile de görüştü.

Kaynak: AA
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