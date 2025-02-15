Kırgızistan\'da Afgan Savaşı Anması

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Kırgızistan'da, Sovyetler Birliği'nin 25 Aralık 1979'da başlayan ve 15 Şubat 1989'a kadar süren Afganistan'a müdahalesinde (Sovyetler Birliği-Afgan Savaşı) hayatını kaybeden 252 Kırgızistanlı asker için anma töreni düzenlendi.

Kırgızistan Savunma Bakanlığı tarafından başkent Bişkek'te düzenlenen anma töreninde, Sovyet Birliklerinin (Kızıl Ordu) Afganistan'dan çekilmesinin 36. yılı münasebetiyle Asker-Enternasyonalist Anıtı'na çelenk bırakıldı. Ardından Afganistan'da yaşamını yitiren askerlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Savunma Bakanı General Baktıbek Bekbolotov törende yaptığı konuşmada, "Kırgızistan halkı, özellikle de günümüzün gençleri, onların kahramanlıklarını hatırlıyor, saygıyla ve rahmetle anıyor. Askerlerimiz yalnızca savaşmadı, aynı zamanda Afganistan'ı yeniden inşa etti, gıda ve ilaç sağladı, okullar ve hastaneler inşa etti. Afgan halkı için normal, medeni yaşam koşulları yarattı." diye konuştu.

Bekbolotov, Afganistan gazilerinin halen vatanseverlik görevlerini onurla yerine getirdiğini, genç nesle akıl hocalığı yaptığını, gençlerin askeri ve vatanseverlik eğitimine aktif olarak destek verdiklerini kaydetti.

Törende, Afgan savaşına Kırgızistan'dan toplam 7 bin 140 askerin katıldığı, savaşta 252 askerin hayatını kaybettiği ve 247 askere çeşitli ödül tevcih edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kırgızistan'da her yıl, Sovyetler Birliği ordusunun Afganistan'dan çekildiği 15 Şubat günü "Asker-Enternasyonalist" günü olarak anılıyor.