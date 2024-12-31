Kırgızistan'da FETÖ Okulları Maarif Vakfı'na Devredildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırgızistan'da FETÖ Okulları Maarif Vakfı'na Devredildi

Kırgızistan\'da FETÖ Okulları Maarif Vakfı\'na Devredildi

Kırgızistan'daki FETÖ bağlantılı okullar, Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi. Eğitim kalitesi artırılacak.

31.12.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Kırgızistan'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı olduğu bilinen SAPAT eğitim kurumları ağının Maarif Vakfına devredilmesiyle ilgili olarak, "Kırgız çocuklarına bundan sonra çok daha kaliteli eğitim hizmeti vermek için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bu okullarda yetişen çocuklarımız Türk ve Kırgız halkları arasındaki derin bağları daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Maarif Vakfı, Kırgızistan'daki FETÖ bağlantılı eğitim kurumlarının TMV'ye devredilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, yurt dışında Türkiye adına eğitim kurumları açmak üzere 6721 sayılı kanunla kurulan Türkiye Maarif Vakfının Kırgızistan'daki FETÖ iltisaklı SAPAT eğitim kurumlarını devraldığı hatırlatıldı.

TMV'nin Kırgızistan'da 2021'den bu yana Bişkek Uluslararası Maarif Okulları'nda 1500 öğrenciye eğitim sunduğu belirtilen açıklamada, Kırgız Milli Eğitim Bakanlığı ile yakın ilişki içinde faaliyetlerini yürüten TMV okullarının Kırgız makamlarınca da takdir edildiği kaydedildi.

Açıklamada, bugünkü devir ile birlikte TMV'nin Kırgızistan'da eğitim faaliyetlerinin 8 ayrı şehirde yaygınlaştığı ve SAPAT Eğitim Kurumlarının devir işlemiyle 43 anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde eğitim kurumu, bir üniversite ve bir yönetim merkezi binasının TMV idaresine geçtiği aktarıldı.

İlk ve orta eğitim kurumlarında okuyan yaklaşık 10 bin öğrenci ile Ala-TooUluslararası Üniversitesi bünyesinde bulunan 3 bin 850 öğrencinin de TMV bünyesine geçeceği belirtilen açıklamada, şimdiye kadar 23 ülkede FETÖ okullarını devralarak işleten Türkiye Maarif Vakfının kendi açtığı 32 ülkedeki okullarıyla birlikte halen 55 ülkede, 448 okulda yaklaşık 55 bin öğrenciye eğitim sunduğu ifade edildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen TMV Başkanı Akgün, devir kararının iki ülke hükümetleri arasındaki güçlü dostane ilişkilerin ve vakfın eğitim kalitesine olan güvenin bir neticesi olarak görülmesi gerektiği belirtti. Akgün, "Vakfımız adına Kırgız makamlarına verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kırgız çocuklarına bundan sonra çok daha kaliteli eğitim hizmeti vermek için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bu okullarda yetişen çocuklarımız Türk ve Kırgız halkları arasındaki derin bağları daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullanıldı.

TMV heyetini kabul eden Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, SAPAT eğitim kurumları ağının TMV yönetimine devredilmesi kararını paylaşmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Bu kararın, öğrencilerin çıkarlarının en iyi şekilde korunması ve Vakfın eğitim alanında güvenilir bir ortak olarak kazandığı haklı itibarı nedeniyle alındığını" kaydetti.

Kırgızistan hükümeti, FETÖ bağlantılı olduğu bilinen SAPAT eğitim kurumları ağının Türkiye Maarif Vakfına devredildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye Maarif Vakfı, Kırgızistan, Politika, Güvenlik, Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da FETÖ Okulları Maarif Vakfı'na Devredildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
19:36 Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:59 Umreye giden Necati Şaşmaz’ın son halini görmeniz lazım Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 23:12:14. #1.11#
SON DAKİKA: Kırgızistan'da FETÖ Okulları Maarif Vakfı'na Devredildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.