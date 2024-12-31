Kırgızistan'da SAPAT Okulları Maarif Vakfı'na Devredildi - Son Dakika
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Kırgızistan'da SAPAT Okulları Maarif Vakfı'na Devredildi

Kırgızistan\'da SAPAT Okulları Maarif Vakfı\'na Devredildi

Kırgızistan, FETÖ bağlantılı SAPAT eğitiminin Maarif Vakfı'na devrini açıkladı. Yeni yatırımlar bekleniyor.

31.12.2024 14:16
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Kırgızistan hükümeti, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı olduğu bilinen SAPAT eğitim kurumları ağının Maarif Vakfına devredildiği duyurdu.

Kırgızistan hükümeti resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, Türkiye Maarif Vakfı Kırgızistan Temsilcisi Hüsnü Bircan ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştü.

Baysalov, ülkedeki SAPAT eğitim kurumları ağının Maarif Vakfı yönetimine devredilmesi kararını duyurarak bu kararın, öğrencilerinin çıkarlarının en iyi şekilde sağlanması ve Vakfın eğitim alanında güvenilir bir ortak olarak haklı itibarı nedeniyle alındığını belirtti.

Maarif Vakfının, Kırgızistan'daki beş yıllık çalışma süresi boyunca hem ulusal hem de uluslararası gereklilikleri karşılayarak eğitim standartlarında en üst düzeyde kaliteyi ortaya koyduğunu vurgulayan Baysalov, SAPAT ağının yönetiminin devredilmesinin öğrencilerin ve ebeveynlerinin çıkarlarını en iyi şekilde karşılayacağından ve onların eğitim koşullarını ve kapsamlı gelişim olanaklarını önemli ölçüde iyileştireceğinden emin olduklarını ifade etti.

Baysalov, yeni yönetime geçiş sürecinde yasalara sıkı sıkıya bağlı kalarak okul çalışanlarının haklarının korunması ve eğitim sürecinin sürekliliğinin güvence altına alınmasının önemine işaret etti.

"Büyük yatırımlar çekmeyi planlıyoruz"

Maarif Vakfı Kırgızistan Temsilcisi Bircan, Vakfın gelecek aylarda Kırgızistan'ın eğitim altyapısının geliştirilmesine yönelik büyük yatırımlar çekmeyi planladığını söyledi.

Okul ağının genişletilmesi, modern teknolojilerin ve eğitim programlarının tanıtılmasının yanı sıra öğrenciler için yeni fırsatlar oluşturulmasını planladıklarını ifade eden Bircan, "Bu adımlar, ülkenin sürdürülebilir kalkınmasını teşvik etmeyi ve eğitim alanında Kırgız-Türk işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor." dedi.

Kırgızistan'da FETÖ bağlantılı eğitim kurumları SEBAT eğitim kurumları adı altında 1992'de faaliyetine başladı. Eğitim kurumların Sebat adı, Türkiye'nin FETÖ mücadelesi ile SAPAT (kalite) olarak değiştirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırgızistan'da SAPAT Okulları Maarif Vakfı'na Devredildi - Son Dakika

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