Kırgızistan'dan Çinli Turistlere Vize Muafiyeti

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BİŞKEK, 1 Kasım (Xinhua) -- Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, Çin'den gelecek turist kafileleri için vize muafiyeti politikasının başlatıldığını duyurdu.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu, yabancı ülke vatandaşlarının ülkede kalış kurallarına değişiklikler getiren bir kararı Pazartesi günü kabul etti.

Çin'den gelecek turist kafilelerine vize muafiyeti getiren bu karara göre, 5-25 kişilik kafilelerin önceden onaylanmış bir turist programı kapsamında Kırgızistan'a giriş yapması gerekiyor.

Kendi ülkelerine veya üçüncü bir ülkeye dönüş biletleri olan turist kafileleri, Kırgızistan'da vizesiz 21 güne kadar kalabilecek.

Bakanlık, bu kişilerin 21 günlük bir aranın ardından ülkeye vizesiz olarak yeniden giriş yapabileceğini kaydetti.

Bakanlığa göre Çinli turistlere yönelik vize muafiyeti politikası, Kırgızistan-Çin işbirliğini güçlendirmeyi, turizmi canlandırmayı ve karşılıklı yarar temelinde ekonomik bağları geliştirmeyi amaçlıyor.