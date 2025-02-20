Kırgızistan'dan Kuveyt'e Yatırım Çağrısı - Son Dakika
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Kırgızistan'dan Kuveyt'e Yatırım Çağrısı

Kırgızistan\'dan Kuveyt\'e Yatırım Çağrısı

Dışişleri Bakanı Kulubayev, Kuveyt'te Kırgızistan'daki yatırım fırsatlarını tanıttı.

20.02.2025 13:17
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Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, ülkesinde birçok yatırım fırsatı bulunduğunu belirterek ziyaret ettiği Kuveyt'e, yatırım yapma çağrısında bulundu.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Kulubayev'in, resmi ziyaret kapsamında Kuveyt'i ziyaret ettiği kaydedildi.

Açıklamaya göre Bakan Kulubayev, Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu Genel Müdürü Waleed Shamlan Al-Bahar ve Kuveyt Yatırım Ajansı Genel Müdürü Saud Salem Abdulaziz Al-Sabah ile ayrı ayrı görüştü.

Kulubayev, Al-Bahar ve Al-Sabah ile yaptığı görüşmelerde, Kırgızistan'da yatırım ikliminin iyileştirilmesi için Kırgız hükümetinin çabalarını anlattı.

Kırgız Bakan, Kuveyt tarafının, Kırgız ekonomisinin gelecek vadeden sektörler olarak tanımladığı yeşil ekonomi, hidroelektrik, ulaştırma, turizm ve lojistik gibi alanlarda yatırım yapmayı değerlendirmelerini istedi.

Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu ile yol yapımı, enerji ve altyapı alanlarında ortaklaşa yürütülen projelerin bulunduğunu anımsatan Kulubayev, Kırgızistan'ın karşılıklı yarar sağlayan projelerin hayata geçirilmesinde Fon ile işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

Kulubayev, Kuveyt Yatırım Ajansı Genel Müdürü Al-Sabah'ı, haziran sonu veya temmuz başında Kırgızistan'ın ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan "Orta Asya ve Körfez İşbirliği Konseyi" yatırım forumuna katılmaya davet etti.

Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu Genel Müdürü Al-Bahar da Kırgızistan hükümetinin yabancı yatırımcılar için elverişli koşullar yaratma yönündeki çabalarını takdir ettiğini dile getirerek önerilen yatırım projelerini inceleyeceklerini kaydetti.

Kuveyt Yatırım Ajansı Genel Müdürü Al-Sabah da bu projeleri inceleyeceklerini belirterek Kırgızistan'a daveti için teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırgızistan'dan Kuveyt'e Yatırım Çağrısı - Son Dakika

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