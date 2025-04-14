Kırgızistan'dan Rusya'ya Nota - Son Dakika
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Kırgızistan'dan Rusya'ya Nota

Kırgızistan, Moskova'daki göçmen işçilere kötü muamele nedeniyle Rus Büyükelçi'yi çağırdı.

14.04.2025 16:16
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Kırgızistan, göçmen işçi olan çok sayıda vatandaşının Moskova'da Rus kolluk kuvvetlerinin kötü muamelesine maruz kalması sonrası Rusya'nın Bişkek Büyükelçisi Sergey Vakunov'u Dışişleri Bakanlığına çağırarak bu ülkeye nota verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Vakunov'un bakanlığa çağrıldığı, görüşmeyi Dışişleri Bakan Yardımcısı Almaz İmangaziyev'in gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Rus kolluk kuvvetleri tarafından 11 Nisan'da Moskova'da bir hamam kompleksinde göçmen işçi olarak bu ülkede bulunan Kırgızistan vatandaşlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonun gerekçeleriyle ilgili bilgi verilmesini içeren notanın, Vakunov'a iletildiği ifade edildi.

Gözaltına alınan vatandaşlara karşı güç kullanımının haksız olması halinde olayla ilgili tedbirler alınmasının istendiği aktarılan açıklamada, Kırgızistan vatandaşlarının haklarının korunması için etkin önlemlerin alınması ve gelecekte Kırgız-Rusya ittifakına ve stratejik ortaklık ilişkilerine zarar verebilecek benzer bir durumun yaşanmasının önlenmesi talebinde bulunuldu.

Sosyal medyada yansıyan görüntülerde, Rus kolluk kuvvetlerine ait kıyafetler giyen kişilerin, onlarca Kırgız uyruklu vatandaşı tekmeleyerek ve sürükleyerek bir yere topladığı görülmüştü.

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Kaynak: AA

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