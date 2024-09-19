Kırgızistan-Macaristan İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırgızistan-Macaristan İlişkileri Güçleniyor

Kırgızistan-Macaristan İlişkileri Güçleniyor

Kırgızistan-Macaristan Stratejik Konseyi 4. Toplantısı Bişkek'te gerçekleştirildi, işbirliği görüşüldü.

19.09.2024 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan- Macaristan Stratejik Konseyi 4. Toplantısı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yapıldı.

Kırgızistan-Macaristan Stratejik Konseyi üyeleri, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun başkanlığında Bişkek'te toplandı.

Kulubayev, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Sayın Bakan (Szijjarto), ülkemize resmi ziyaret gerçekleştirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kırgızistan sizin ikinci eviniz. Bu görüşmemiz ikili ilişkilerimizin güçlenmesinde vesile olacak" dedi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, basına kapalı devam eden toplantıda, karşılıklı ziyaretlerin en üst düzeyde düzenlenmesi, parlamentolar arası ve kültürel-insani bağların güçlendirilmesi konularının ele alındığı belirtildi.

Açıklamada tarafların, Kırgızistan-Macaristan Kalkınma Fonu ve iki ülke arasındaki Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun faaliyetlerini de gözden geçirdiği aktarıldı.

Toplantıda ayrıca uluslararası kuruluşlar çerçevesinde işbirliklerini de görüşen bakanların, Kırgızistan-Macaristan Stratejik Konseyi 4. Toplantısı'nın sonunda bir protokol imzaladığı bildirildi.

Açıklamada, Kırgızistan ile Macaristan arasında Stratejik Ortaklık Ortak Bildirisi'nin 2020'de imzalanmasının ardından 16 milyon dolarlık sermayeli Kırgız-Macar Yatırım Fonu'nun faaliyete geçtiği hatırlatıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kırgızistan, Macaristan, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan-Macaristan İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:19 Ortalığı karıştıracak görüntüler İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı
19:08 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan’ı bekleyen en büyük tehlike İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
18:54 Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin’in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin'in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı
17:30 İsrail’in siber saldırılarının ardından Nasrallah’tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak İsrail'in siber saldırılarının ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak
17:11 İsrail ordusundan Lübnan’a bir saldırı daha Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular İsrail ordusundan Lübnan'a bir saldırı daha! Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular
09:53 MİT’ten Kuzey Irak’a nokta operasyon PKK’lı terörist Halil Yiğit öldürüldü MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü
09:47 Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi’nes galibiyetle başladı Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nes galibiyetle başladı
09:46 Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza!
09:37 MOSSAD, Hizbullah’ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi MOSSAD, Hizbullah'ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi?
09:34 O firmalara ceza yağdı O firmalara ceza yağdı
09:28 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi
09:25 Fenerbahçe, Galatasaray’ın golcülerine derbide özel önlem alacak Fenerbahçe, Galatasaray'ın golcülerine derbide özel önlem alacak
08:58 Lübnan’daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN’dan dikkat çeken paylaşım Lübnan'daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım
08:55 Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savundu: Yaptığımdan asla utanmıyorum Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savundu: Yaptığımdan asla utanmıyorum
08:47 Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 20:23:58. #1.12#
SON DAKİKA: Kırgızistan-Macaristan İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement