Kırgızistan-Macaristan İlişkileri Güçleniyor

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Kırgızistan- Macaristan Stratejik Konseyi 4. Toplantısı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yapıldı.

Kırgızistan-Macaristan Stratejik Konseyi üyeleri, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun başkanlığında Bişkek'te toplandı.

Kulubayev, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Sayın Bakan (Szijjarto), ülkemize resmi ziyaret gerçekleştirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kırgızistan sizin ikinci eviniz. Bu görüşmemiz ikili ilişkilerimizin güçlenmesinde vesile olacak" dedi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, basına kapalı devam eden toplantıda, karşılıklı ziyaretlerin en üst düzeyde düzenlenmesi, parlamentolar arası ve kültürel-insani bağların güçlendirilmesi konularının ele alındığı belirtildi.

Açıklamada tarafların, Kırgızistan-Macaristan Kalkınma Fonu ve iki ülke arasındaki Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun faaliyetlerini de gözden geçirdiği aktarıldı.

Toplantıda ayrıca uluslararası kuruluşlar çerçevesinde işbirliklerini de görüşen bakanların, Kırgızistan-Macaristan Stratejik Konseyi 4. Toplantısı'nın sonunda bir protokol imzaladığı bildirildi.

Açıklamada, Kırgızistan ile Macaristan arasında Stratejik Ortaklık Ortak Bildirisi'nin 2020'de imzalanmasının ardından 16 milyon dolarlık sermayeli Kırgız-Macar Yatırım Fonu'nun faaliyete geçtiği hatırlatıldı.