Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Taşiyev, Kırgızistan Futbol Birliği Başkanı seçildi - Son Dakika
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Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Taşiyev, Kırgızistan Futbol Birliği Başkanı seçildi

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Taşiyev, Kırgızistan Futbol Birliği Başkanı seçildi

Kırgızistan Futbol Birliği Olağanüstü Seçimli Genel Kurulunda tek aday olan Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, delegelerin oy birliğiyle başkanlığa getirildi. Taşiyev, futbolun ülke imajının göstergesi haline geldiğini belirterek, futbol okulları ve stadyumlar kuracak ve futbol altyapı çalışmalarına odaklanacaklarını söyledi.

19.02.2024 17:59  Güncelleme: 18:00
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Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev, Kırgızistan Futbol Birliği Başkanlığına seçildi.

Kırgızistan Futbol Birliği Olağanüstü Seçimli Genel Kurulunda tek aday olan Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Taşiyev, delegelerin oy birliğiyle başkanlığa getirildi.

Taşiyev, teşekkür konuşmasında, futbolun ülke imajının göstergesi haline geldiğini belirterek, "Asya ülkelerindeki futbol tecrübesini örnek alacağız. Futbol okulları ve stadyumlar kuracağız. Futbol altyapı çalışmaları asıl işim olacak. İlk olarak futbol camiasındaki birlik ve beraberliği sağlayacağım." dedi.

Kırgızistan Futbol Milli Takımı'nın Katar'da oynanan Asya Kupası'nda başarısız olmasının ardından Kırgızistan Futbol Birliği Başkanı ve İcra Komite üyeleri görevlerinden istifa etmişti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Taşiyev, Kırgızistan Futbol Birliği Başkanı seçildi - Son Dakika
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