Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yoldan çıkarak devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AKJ 669 plakalı hafif ticari araç, Topboğazı mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırıkhan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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