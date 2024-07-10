Kırıkkale'de 102 araç trafikten men edildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftadaki trafik denetimlerinde 102 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 3-9 Temmuz'da il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 9 bin 633 aracın kontrol edildiği belirtildi.
Denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 102 aracın trafikten men edildiği aktarıldı.
Açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.
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