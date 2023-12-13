Kırıkkale\'de 57 araç trafikten men edildi

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Kırıkkale'de son bir haftada gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 57 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6-12 Aralık'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik uygulamalarında 7 bin 140 aracın denetlendiği belirtildi.
Denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 57 aracın trafikten men edildiği aktarıldı.
Açıklamada, güvenli trafik ve güvenli yolculuk için çalışmaların kararlılıkla süreceği kaydedildi.
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