Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: Irak Uyruklu Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: Irak Uyruklu Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırıkkale\'de DEAŞ Operasyonu: Irak Uyruklu Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu M.F.H. (35), gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı. Şüpheli M.F.H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

09.02.2024 18:19  Güncelleme: 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KIRIKKALE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu M.F.H. (35), gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen ve silahlı faaliyetlere karıştığı belirlenen Irak uyruklu M.F.H., kent merkezindeki ikametine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli M.F.H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kırıkkale, Irak, Güvenlik, Adliye, Terör, Gözaltı, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: Irak Uyruklu Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 10:00:25. #1.11#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: Irak Uyruklu Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement