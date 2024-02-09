Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonunda Irak Uyruklu Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonunda Irak Uyruklu Zanlı Gözaltına Alındı

Kırıkkale\'de DEAŞ Operasyonunda Irak Uyruklu Zanlı Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, silahlı faaliyetlere karıştığı belirlenen Irak uyruklu bir zanlı gözaltına alındı. Operasyon, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirildi ve terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelikti. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

09.02.2024 16:25
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Kırıkkale'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen ve silahlı faaliyetlere karıştığı belirlenen Irak uyruklu M.F.H'yi (35), kent merkezinde ikametine düzenlenen operasyonda yakaladı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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