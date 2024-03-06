Kırıkkale'de polis, emekli kadın öğretmenin dolandırıcıların hesabına yatırdığı 203 bin liraya bloke koydurarak, paranın transferini engelledi.
Emekli öğretmen Yaşar Şalış'ı (67) telefonla arayıp kendisini cumhuriyet savcısının özel kalem müdürü olarak tanıtan kişi, aile bireylerinin ismi terör örgütüne üyelik soruşturmasında geçtiği için gönderecekleri hesap numarasına para yatırmasını söyledi.
Şüpheliler, bu sırada Şalış'ın kocasını da arayarak adliyeye gitmesini istedi.
Evdeki ziynet eşyasını alarak çarşıya gelen Şalış, iki kuyumcuda bozdurduğu altınların parasını şüphelilerin verdiği hesap numarasına gönderdi.
Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çift, polise başvurdu.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Şalış'ın banka şubesine bloke koydurarak, 203 bin liranın transferini engelledi.
Yaşar Şalış, gazetecilere, şüphelilerin önce eşini, sonra kendisini telefonla aradığını anlattı.
Şüphelilerin, eşinin adliyede ifade verdiğini söylediğini aktaran Şalış, şöyle konuştu:
"Kimlik bilgilerimizin teröristlerin eline geçtiğini, eşim ve çocuklarımın adına kimlik kartı çıkarıldığını söylediler. Evde ne kadar paramız varsa göndermemizi istediler. Ben de 'Eşimin haberi olmadan yapamam' deyince beni eşimle görüştürdüler. Sonra onların tavsiyesi üzerine iki kuyumcuda bozdurduğum altınların parasını gönderdim. İşleri güçleri rast gelsin, emniyet güçlerimizin sayesinde para transferine bloke konuldu. Polislere teşekkür ediyorum."
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de Emekli Öğretmen Dolandırıcılara Dikkat! - Son Dakika
1969 Bilecik Spor Kulübü, Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 21. haftasında Tavşanlı Linyit Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sakat ve cezalı futbolcu bulunmayan takımda futbolcuların antrenmandaki neşesi dikkat çekti. Tavşanlı Linyit ise ligde 3. sırada yer alıyor.
Eskişehir Şehir Hastanesi otoparkında park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, söndürme tüpleriyle müdahale edilerek başka araçlara sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Murat Kılıç idaresindeki otomobil ile M.A. yönetimindeki kamyon çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ve aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Maltepe'de bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında, itfaiye ekipleri tarafından mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen kişilere ambulans müdahale etti. Ancak binadan çıkarılan bir kedi, yapılan kalp masajı ve oksijen verilmesine rağmen kurtarılamadı.
THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı yarın başlayacak. A. Efes, Bayern Münih ile evinde karşılaşacak. Fenerbahçe ise lider Real Madrid'e konuk olacak. Panathinaikos ise ASVEL'i ağırlayacak. Toplamda 6 karşılaşmanın oynanacağı hafta, 8 Mart Cuma günü sona erecek.
Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Şubat ayı içerisinde toplam 115 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler sağlık kontrollerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Karabük'te bir vatandaş, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheliler tarafından 480 bin lira dolandırıldığını belirterek polis ekiplerinden yardım istedi. Hızla harekete geçen polis ekipleri, vatandaşın kartlarından çekilen paraların iadesini sağlayarak dolandırıcılığın önüne geçti. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ise vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarıyor.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, üçüncü kattan asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı işçi, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Osmanlı mesire alanında iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan Abuzer Ölmez hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Köprülüler Anadolu Lisesi'nin öğrencilerini taşıyan bir servis minibüsü tarlaya devrildi. Kazada, sürücü ile 19 öğrenci hafif yaralandı. Yaralılar, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?