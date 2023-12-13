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Kırıkkale'de hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de hakkında 6 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale\'de hükümlü yakalandı
13.12.2023 - 11:15,  Güncelleme: 11:16
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Kırıkkale'de hakkında 6 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 6 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.E'yi kent merkezinde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Kırıkkale, Ceza, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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